Головне — повірити в себе

Двадцять п’ять діток віком від одинадцяти до п’ятнадцяти років, які навчаються в спеціальних навчально-виховних комплексах, навчально-реабілітаційних центрах чи в загальноосвітніх школах-інтернатах краю, приїхали минулого тижня до спортклубу тернопільського «Інваспорту», аби визначити найкращих на другому обласному етапі 26-ї всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе» з настільного тенісу. Перед початком змагань їх привітав начальник центру, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин.

Азарту і напруженої боротьби не бракувало як у турнірі дівчат, так і в юнацьких баталіях. У першому з них перемогла Анастасія Смакоуз із Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I—III ступенів обласної ради. Двоє ж інших призових місць дісталися ученицям Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу Зоряні Січовій і Ганні Альтгайм.

Натомість турнір хлопчаків переконливо довів, що фаворитами і далі залишаються юнаки із Заліщицького обласного багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, з якими займається досвідчений педагог Іван Юрчишин. Чемпіоном став Василь Ярема, за ним — Валентин Левченко і Сергій Бариляк.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»