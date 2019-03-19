І світовий кубок на додачу!

Блискучий сезон у виконанні студента Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, параолімпійського чемпіона, триразового чемпіона світу з лижних перегонів та біатлону Тараса Радя і завершився не менш блискуче. Після того як минулої неділі в японському Саппоро фінішував фінальний етап Кубка світу, саме наш земляк удостоївся кришталевого кубка за перемогу в загальному заліку біатлонної частини цих змагань серед атлетів, які змагалися сидячи.

Наша газета вже встигла поінформувати читачів про те, що до щедрого ужинку своїх нагород підопічний заслуженого тренера України Віктора Федорчака за два перші змагальні дні додав «золото» і «срібло» за досягнення в біатлонних дисциплінах. А наостанок, відпочивши добу, переконливо довів, що й у лижних перегонах наздоганяє тих, з ким іще рік тому важкувато було сперечатися. На дистанції 7,5 кілометра знову блискуче переміг, а п’ятикілометровий відрізок завершив третім.

У біатлоні слідом за Тарасом Радьом сезон завершили американець Даніель Гноссен і німецький атлет Мартін Фляйг. Натомість у лижних перегонах найбільшу суму балів набрав найпринциповіший у цьому сезоні конкурент вихованця тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» Даніель Гноссен. Компанію на п’єдесталі йому склали Тарас Радь і ще один наш співвітчизник Василь Кравчук із Львівщини.

На фото: Тарас РАДЬ (у центрі) з кубком світу з біатлону.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»