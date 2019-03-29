Коли хочете дізнатися, чи ваші чада заробляють

Головне управління ДФС у Тернопільській області звертає увагу громадян, що для отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про джерела/суми доходів, виплачених малолітнім дітям до чотирнадцяти років, їхнім батькам (усиновителям, опікунам, піклувальникам) необхідно звернутися особисто до контролюючого органу за податковою адресою (місцем проживання) дитини або до будь-якого контролюючого органу (у разі тимчасового перебування за межами населеного пункту проживання) та подати заяву щодо отримання відомостей з Державного реєстру про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Заява подається за формою №10-ДР та за наявності документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника), та свідоцтва про народження дитини.

При цьому в заяві, зокрема, зазначаються:

— у графі «Особисті дані заявника» — реєстраційний номер облікової картки дитини та прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) — згідно з даними свідоцтва про народження дитини;

— у графі «Адреса реєстрації місця проживання» — адреса реєстрації місця проживання дитини;

— у графі «Документ, що посвідчує особу» — реквізити свідоцтва про народження дитини (назву документа, серію (за наявності), номер, дату видачі та орган, що видав документ);

— у графі «Контактна інформація» — мобільний або домашній телефон одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника);

— у графі «Інформація щодо представника (якщо заява подається такою особою)» — реєстраційні дані та дані документа, що посвідчують особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області