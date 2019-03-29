На п’ять ходів — п’ять хвилин

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні, обираючи 26-й хід, опинилися на розпутті. Пропонувалося і 26… Фb4, і 26… Фb3, і 26… Te8, і 26… g6 і 26… h6.

Та переміг хід 26… Tb3!? За нього проголосували Богдан Буковський із Козової, Руслан Шпилик із Сільця Підгаєцького району, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Владислав Кустра, Ігор Пастернак та Ігор Чайка з Тернополя, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Тимур Кая з турецького Стамбула, Володимир Люба із Житомира, Кирило Волинський з Полтави, Валерій Молдавчук з Ворохти Івано-Франківської області, Валентин Гулька з Чорткова і Світлана Бодак із Теребовлі.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6!? Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3

Білі, знову уникаючи розмінів, відповідають:

Фf3—d1…?

Хід за читачами. Приєднатися до гри можна з будь-якого ходу. На найактивніших учасників очікують нагороди. Свій варіант 27-го ходу чорних до понеділка, 8 квітня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65.

П’ЯТЬ ХВИЛИН НА ДІАГРАМУ

Шаховим непосидам пропоную задачку, де потрібно знайти мат за п’ять хвилин за п’ять ходів.

Успіхів!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел