Найкращі в Україні серед ровесників

Протягом чотирьох днів наприкінці минулого тижня в спортивному залі Тернопільського національного економічного університету тривали баталії фінального турніру чемпіонату України з волейболу в «Дитячій лізі». Першими лауреатів всеукраїнських змагань визначили юнаки 2004 року народження.

Варто зазначити, що фінальні ігри проводилися за круговою системою. Причому трійка лідерів попереднього етапу отримала бонусні (від трьох до одного) очки, а в кожному з поєдинків обов’язково мало бути зіграно по три партії.

Команда Тернопільської КДЮСШ №1, яку фахівці заздалегідь уважали фаворитом, блискуче впоралася з усіма випробуваннями. Підопічні Назара Семотюка, якому асистували Михайло Туркула і Роман Гаврилюк, чотири зустрічі виграли із «сухим» рахунком та одну з мінімальною перевагою — 2:1. Отож, з урахуванням бонусу, незаперечний тріумф — 17 очок.

Срібні призери з білоцерківської ДЮСШ «Юність» із трьома «сухими» перемогами і двома поразками з мінімальною різницею в рахунку відстали аж на чотири очки. А волейболісти Київського спортивного ліцею, які завоювали «бронзу», на шість. Останні, без сумніву, вважають такий виступ невдалим. Адже після чотирьох виграшів, два з яких із рахунком 3:0, претендували принаймні на «срібло». Однак усі надії перекреслила «суха» поразка від майбутніх чемпіонів.

Інші ж три команди, які теж завоювали право виступити у фінальному турнірі, значно поступалися фаворитам за рівнем майстерності. Волейболісти з Дніпра, які фінішували четвертими, набрали всього чотири бали, а їхні ровесники з Харкова та Острозької ДЮСШ на Рівненщині — по три.

Почесні гості церемонії нагородження — державний тренер Міністерства молоді та спорту України Олександр Цилюра, заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра і директор Тернопільської КДЮСШ №1 Катерина Барабаш нагородили лауреатів кубками, медалями і грамотами. Призи дісталися і найкращим у своїх амплуа. Серед них і трьом волейболістам із команди чемпіонів. Найкращим гравцем турніру визнали Євгена Бойка, центральним блокуючим — Владислава Шельваха, ліберо — Назара Мамчура.

Право виступити у фінальному турнірі чемпіонату України з волейболу в «Дитячій лізі» завоювали і на рік старші вихованці Тернопільської КДЮСШ №1. Нині вони разом зі своїм наставником Назаром Семотюком у Запоріжжі. Лауреати змагань визначаться в суботу, 30 березня.

Фото з архіву навчального спортивного закладу