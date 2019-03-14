Не гірше, ніж на світовій першості

У Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України, що в Яворові Турківського району на Львівщині, визначилися лауреати чемпіонату України із зимових видів спорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами зору. Шість десятків атлетів, половина з яких входить до складу національної параолімпійської збірної країни, захищали честь дев’яти областей і Києва.

Останні, звісно, і стали головними претендентами на нагороди. В азартних лижних і біатлонних перегонах чоловіків, які змагалися сидячи, скажімо, параолімпійському чемпіонові і триразовому переможцеві нещодавнього чемпіонату світу в канадському Принс Джорджі, нашому землякові Тарасові Радю гідну конкуренцію передусім постаралися скласти його товариші по національній команді Василь Кравчук із Львівщини і Максим Яровий з Миколаєва, який торік у Південній Кореї теж удостоївся звання параолімпійського чемпіона.

Однак випередити 19-річного студента Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка старшим партнерам так і не судилося. І в лижних спринті на 1,2 кілометра та гонці на десять кілометрів вільним стилем, і в біатлонному спринті на 7,5 кілометра вихованець тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт» неодмінно фінішував першим, порадувавши свого наставника, заслуженого тренера України Василя Федорчака, як і на чемпіонаті світу, трьома завойованими золотими медалями.

Після завершення змагань є підстави сподіватися, що в коронованого вже принца світового зимового параолімпійського спорту Тараса Радя підростає гідна зміна. Вперше виступивши на офіційних всеукраїнських змаганнях дорослих, 15-річний учень Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Андрій Євтушенко виправдав сподівання своїх наставників Віктора Федорчака і Віктора Ворка. Уродженець Порохової Бучацького району в лижному спринті фінішував дев’ятим, а в гонці на десять кілометрів вільним стилем — восьмим. Завдяки цим результатам Андрій став першорозрядником і включений до юнацької параолімпійської збірної України із зимових видів спорту.

Стартами на чемпіонаті України сезон для Тараса Радя не завершився. Параолімпійська збірна України відразу вирушила до Японії, де вчора в Саппоро розпочався фінальний етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону. Два стартові змагальні дні відразу ж принесли підопічному Василя Федорчака дві медалі в біатлоні. Спочатку виборов «срібло» на середній дистанції 12,5 кілометра з чотирма вогневими рубежами, поступившись лише американцеві Даніелю Гноссену. А сьогодні переміг у біатлонному спринті на 7,5 кілометра з двома вогневими рубежами.

Завершальні старти фінального етапу Кубка світу відбудуться найближчих суботи-неділі, коли параолімпійці визначать найсильніших у лижних перегонах. Після змагань біатлоністів збірна України впевнено лідирує в командному заліку, завоювавши по п’ять золотих і срібних медалей і чотири бронзові.

На фото: церемонія нагородження лауреатів учорашнього біатлонного спринту в японському Саппоро. В центрі — Тарас РАДЬ.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»