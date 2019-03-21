Не порушуйте митних правил

Упродовж січня-лютого 2019 року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 23 протоколи про порушення митних правил. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Двадцять з них стосувалися перевищення встановленого Митним кодексом України строку доставки товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що перебувають під митним контролем, до митного органу призначення, митних або інших документів на ці товари, транспортні засоби не більше, ніж на одну добу строку доставки товарів або більше, ніж на десять діб. Решту протоколів склали в зв’язку з перевищенням строку тимчасового вивезення товарів, діями, спрямованими на зменшення митних платежів, зберіганням товарів, ввезених на митну територію України з приховуванням від митного контролю.

Із початку року за результатами роботи митниці в правоохоронному напрямку, а саме від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці, до Державного бюджету України перераховано 129 тисяч гривень.

Митницею розглянуто 21 справу про порушення митних правил і винесено постанови про притягнення особи до відповідальності у вигляді штрафу в сумі 46,7 тисячі гривень. До суду передано 3 справи про порушення митних правил.

З метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних держав направлено чотири запити.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області