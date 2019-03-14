Петро Порошенко:”Аудит “УКРОБОРОНПРОМУ” має проводити авторитетна міжнародна компанія”

ПРЕЗИДЕНТ ПЕТРО ПОРОШЕНКО В ІНТЕРВ’Ю УКРАЇНСЬКИМ ТЕЛЕКАНАЛАМ НАГОЛОСИВ, ЩО ЗРОБИТЬ УСЕ МОЖЛИВЕ, АБИ МІЖНАРОДНИЙ АУДИТ КОНЦЕРНУ «УКРОБОРОНПРОМ» РОЗПОЧАВСЯ ЯКОМОГА ШВИДШЕ.
— Я буду докладати максимум зусиль, щоб він розпочався якнайшвидше. Тепер уряд разом із РНБОУ мають розпочати процедуру підбору аудитора. Це має бути репутабельна міжнародна компанія з відповідним рівнем довіри. Ще раз наголошую, що це є і в нашому Стратегічному оборонному бюлетені, і в законі про національну безпеку. Це є ті плани, які ми планували заздалегідь. Пов’язано це з нашою інтеграцією в НАТО, — наголосив Президент.
Він припустив, що тендер на визначення аудитора може тривати до двох місяців, а сам «аудит має бути завершений у цьому році».
— Окрім аудиту, там має бути ревізія. Її повинні проводити наші правоохоронні органи. Ревізію має проводити наша аудиторська служба, яка проаналізує контракти, яка буде мати доступ, зокрема й до таємних документів, яка матиме можливість у разі знайдених порушень точно їх усунути й поінформувати про це суспільство, — зазначив Петро Порошенко.
Говорячи про відкритість аудиту, Президент додав, що якщо аудит буде проведений міжнародною компанією, то він буде оприлюднений.
— Це будуть незалежні висновки. Незалежність гарантується іменем компанії. Було б дуже добре, якби це була одна з компаній Великої четвірки чи Великої п’ятірки (найбільші в світі компанії, які надають аудиторські та консалтингові послуги. — Ред.), яка має бездоганну репутацію. Ми це робимо для укріплення довіри, — додав глава держави.
«Чому довіра така важлива? Бо «все для армії» — це був мій принцип протягом останніх п’яти років. Ми мали зробити все, щоб не просто зупинити агресора. Арм ія є опорою нашого суверенітету. Ні Будапештський меморандум, який не діє, ні будь-які підписані договори, а саме армія», — наголосив Президент.
— Ми побудували армію, вона входить у десятку найсильніших і найефективніших армій Європи, хоча військовий бюджет України далеко за межами першої двадцятки. Це означає, що кожна копійка, яка сьогодні витрачається, витрачається з не меншою ефективністю, ніж у країнах Європи, — додав Петро Порошенко.
При цьому він підкреслив важливість принципу «нульової толерантності до корупції». Глава держави особливо підкреслив, що сьогодні армія нагодована, оснащена, вдягнута, військові мають де жити й добре вмотивовані. Армія має бути й добре озброєна. Президент також зазначив, що в 2014 році Україні не довіряв ніхто.
— Проти України діяло ембарго на постачання зброї, що було запроваджене за часів Януковича. Ми не могли купити двигуни — нам не продавали, в тому числі й колишнє радянське озброєння. І в цих умовах ми мали забезпечити відповідною бронетехнікою та озброєнням, засобами радіоелектронної боротьби нашу армію, — додав він.
Глава держави підкреслив, що необхідно забезпечити прозорість у державному оборонному замовленні. «Наголошую, що це буде новація. Буде повністю вивчено міжнародний досвід, будуть доступні, оприлюднені не тільки обсяги контрактів, а й ціни», — зауважив він.
Президент повідомив також, що вже тепер міністерства та відомства готують законодавчі зміни відповідно до рішень РНБОУ, які будуть ним як суб’єктом законодавчо ї ініціативи внесені на розгляд парламенту як невідкладні.
Марія ГУРАЛЬСЬКА.