Платимо за нерухоме майно

До місцевих бюджетів Тернопільщини впродовж січня-лютого цього року надійшло 13 мільйонів 887,5 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Очікувані надходження перевершені на 3,4 мільйона або на 33 відсотки.

Майже 90 відсотків платежу сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих скарбниць 12 мільйонів 472,8 тисячі гривень. Це перевищило надходження аналогічного торішнього періоду на 3 мільйони, а очікування — на 1,7 мільйона.

Фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад 1 мільйон 414,7 тисячі гривень — на 44,6 відсотка більше, ніж прогнозували. Відтак громади додатково отримали 436,5 тисячі гривень. Порівняно з січнем-лютим 2018 року надходження податку на нерухоме майно зросли на 491,7 тисячі гривень або на 53,3 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області