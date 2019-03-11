Понад півмільйона єдиного внеску

Суб’єкти господарювання Тернопільщини впродовж січня-лютого цього року сплатили понад 530,6 мільйона гривень єдиного соціального внеску. Це перевищило очікувані надходження на 27 мільйонів.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом приріст єдиного внеску склав 88 мільйонів гривень або 18,7 відсотка. Лише в лютому 2019 року надходження єдиного внеску від роботодавців регіону склали 290,2 мільйона гривень, що на 18,6 мільйона більше очікуваного. Порівняно з торішнім лютим сплата платежу зросла на 46,9 мільйона гривень або на 19,3 відсотка.

Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати внесок. У разі виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків платники зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх із нарахуванням пені. Варто зауважити, що, відповідно до чинного законодавства, єдиний соціальний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

За наявності в особи одночасно зобов’язань зі сплати єдиного внеску, зобов’язань по сплаті податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами — сплата єдиного внеску виконується насамперед і має пріоритет перед усіма іншими, крім зобов’язань з виплати заробітної плати.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області