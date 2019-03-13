Свято весни для особливих матусь

У Тернополі відбулася соціальна акція «Я.VESNA». Вона об’єднала дванадцятьох матерів, що виховують дітей з інвалідністю. Жінки, котрі щоденно доглядають за особливими доньками та синами й не мають можливості повноцінно відпочити, змогли вирватися з буденності й рутини та провести суботній день із приємністю.

Учасниці відвідали майстер-клас із пілатесу, зустрілися з психологом, побували в перукарів та візажистів, скуштували смачне варення. Жінкам також влаштували фотосесію та спільний обід. Окрім цього, кожна із матусь отримала сюрпризи та подарунки.

Подбали про організацію весняного свята представники громадської організації «Ділові українські жінки в Тернопільській області». Як зазначила віце-президент організації Олеся Чванкіна, щомісяця активісти влаштовують кавування з відомими особистостями, спікерами. Виручені кошти з таких бесід скеровують на доброчинні справи. За гроші з минулої зустрічі «Ранкова кава», під час якої відбулося спілкування з Ольгою Сумською, організували свято для матерів дітей з інвалідністю.

Задумала провести весняний вихідний ініціаторка проекту «Життя без меж» тернополянка Олена Коваль.

— Насичена програма нікого не залишила байдужим. Я, як мама дитини з важкою формою інвалідності, розумію, як це — майже завжди перебувати в замкненому середовищі. Спливають дні, тижні, місяці, а з тобою немов нічого нового не відбувається, — каже Олена Коваль. — Втрачаються сили, знижується життєва енергія. Ця подія довела, що такі заходи для нас — як ковток свіжого повітря.

Отримала від проекту безліч позитивних емоцій і мама десятирічної Ані Таня Сиротюк.

— Дякую всім, кого залучили до проведення нашого свята. Воно дуже сподобалося. Стільки уваги, добра та праці було вкладено для того, щоб усім нам догодити, щоб ми знову відчули себе красивими, — зазначає Тетяна Сиротюк. — Це було так приємно, що бракує слів. Ще раз дякуємо усім нашим благодійникам.

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