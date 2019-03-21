У Козлові презентували спільноту “Українська молодь – Христові”

Нещодавно провідники молодіжної християнської організації “Українська молодь – Христові” Тернополя відвідали Козлів, де відбулася зустріч зі священиками та активною молоддю Козлівського деканату.

Під час зустрічі, яка пройшла у актовому залі місцевої школи, на запрошення декана Козлівського о. Романа Гука, відбулася презентація УМХ з метою створення локального осередку .

Духівник Тернопільського осередку ГО «Українська молодь – Христові» о. Олег Харишин розповів історію спільноти і про її діяльність, представив духовні настанови для молоді Митрополита Андрея Шептицького, заохотив учнів пройти шлях приготування, долучатися до лав УМХівців, щоб своєю діяльністю служити іншим а також віднайти свій шлях у пошуку дороги до Бога.

Члени спільноти УМХ у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії Юля Горішна, Назар Явнич, Яна Мамус, Ірина Винярська, а також брат-семінарист Юрій Явнич розповіли про місію, цінності та візію УМХ, поділились особистими враженнями і роздумами про вплив організації на їхні серця, запросили молодь бути вірними Христові та активно служити Богу і Україні.

Наприкінці зустрічі декан Козлівський о. Роман Гук висловив сподівання, що завдяки скоординованим зусиллям молоді та священнослужителів деканату відновиться діяльність УМХ, адже до 2000 року такі осередки функціонували в Козівському районі, зокрема, у Козлові, організатором і активним учасником у 1994-1996 роках якої був Євген Зарудний, що сьогодні служить на парафіях Ішкова й Росоховатця Козлівського деканату.

о. Остап ЛУЦІВ,

прес-секретар Козлівського деканату.

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