У талановитої Софійки — кілька десятків медалей

Юна тернополянка Софійка Майор змалку запевняла батьків, що стане танцівницею. Рідні дослухалися до мрії дівчинки і вже у чотири роки Софійка почала відвідувати заняття з танців. Сьогодні серед досягнень п’ятикласниці Тернопільської загальноосвітньої школи №28 — майже півсотні медалей за досягнення у танцях і гімнастиці.

— На перших заняттях Софійці було трохи боляче, доводилося звикати до розтяжок та інших вправ, траплялося, донька навіть плакала, але згодом усе налагодилося. Потім сама почала проситися на уроки танців, — пригадує мама дівчинки Людмила Майор. — Долати труднощі Софійці допомагала перша тренерка пані Наталя, вона легко знаходила з дітьми контакт, ще й навчила доньку краще розмовляти. До слова, Софійці щастить на хороших людей. Адже її тренери та шкільні вчителі — професіонали своєї справи, чуйні та щирі педагоги, всіляко допомагають їй у досягненні успіхів.

Нині Софійка відвідує клуб спортивного танцю Royal dance, займається гімнастикою у центрі здорового розвитку дітей Fit Kid та чирлідингом у шкільній групі. Часто буває на змаганнях у різних містах України. Так, дівчинка демонструвала свою майстерність у Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому — загалом у її колекції вже майже півсотні медалей та кубків.

Цікавлюся, як батьки психологічно підтримують Софійку у досягненні мети, бо ж кожна така поїздка вимагає від дитини не тільки демонстрації таланту й умінь, а й сконцентрованості, впевненості в собі.

— Ми налаштовуємо доньку одразу на перемогу, не тільки на змаганнях, а й у навчанні. У нас навіть виникла своєрідна традиція, — пояснює Людмила Майор. — Перед виступом запитую її, яке місце вона займе. Раніше Софійка вагалася, казала, що, можливо, друге чи третє. Я допитувалася знову, аж поки донька не заявляла: «Перше!» Тепер відповідає так щоразу. У такий же спосіб підбадьорюю Софійку і перед контрольними.

До слова, попри заняття танцями та гімнастикою дівчинка гарно навчається у школі, вона відповідальна та старанна дитина. І вільний час, каже пані Людмила, також проводить із користю: шиє блокноти, створює популярні серед однолітків «лизуни» (іграшки, своєрідні «жуйки для рук», що покращують дрібну моторику), любить моделювати зачіски, долучається до різноманітних творчих майстер-класів.

Цікаво, що останнім часом Софійка задумалася про іншу майбутню професію — хоче стати ветеринаром й опанувати навички грумера. Чи здійсняться плани цієї обдарованої дівчинки, покаже час, проте, судячи із її досягнень, обдарованості та працьовитості у досягненні поставлених цілей Софійці Майор не позичати.

Фото з архіву сім’ї Майорів