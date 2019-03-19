«Верховного Головнокомандувача під час війни не міняють….» Легендарний полковник Кривонос знявся з президентських виборів на користь Порошенка

Перший заступник командуючого Сил спеціальних операцій, полковник Збройних Сил України Сергій Кривонос, який балотувався в Президенти України, зняв свою кандидатуру на користь Петра Порошенка. «Вважаю в нинішніх умовах недоцільною зміну Верховного Головнокомандувача», — переконаний Сергій Кривонос.

«Поки йде війна і вірогідність відкритої агресії зі сторони нашого головного ворога Російської Федерації є занадто великою, мені прийшлося прийняти зважене та дуже не просте для себе рішення щодо зняття своєї кандидатури з подальшої гонки за пост Президента України. Вважаю сьогодні в тих умовах, яких знаходиться держава, недоцільною зміну Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України», — пояснив своє рішення бойовий полковник-спецпризначинець.

«Кривоноса в армії по-справжньому поважають, і його слово дуже вагоме», — стверджує журналіст Юрій Бутусов. Усі, хто особисто знає Сергія Кривоноса, говорять, що його вчинок пов’язаний із процесами розбудови наших Збройних Сил, якими безпосередньо опікується Президент України. Не секрет, що Петро Порошенко зробив найбільший внесок у зупинення російського наступу. Цього не можуть заперечувати навіть його затяті опоненти теперішнього Верховного головнокомандувача. Починаючи з 2014 року, Порошенко постійно дбав і дбає за Збройні Сили. Його майже щотижня було видно не тільки у військових частинах і підрозділах, але й на передовій. Під керівництвом Петра Порошенка армія не тільки відродилася, але стала однією з найбільш боєздатних в Європі. І ще 2014 року звільнила більшу частину Донбасу від російських найманців.

За останні п’ять років Збройні Сили України помітно змінилися на краще. Про це в інтерв’ю виданню «Факти» заявив командувач Об’єднаними силами, які тримають оборону на Сході, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Говорячи про рік, що минув з моменту його призначення на посаду командувача Об’єднаними силами, генерал Наєв також зазначив, що за цей період до війська надійшло багато нового озброєння і техніки, сто відстотків особового складу забезпечено зручним і функціональним обмундируванням для всіх сезонів, суттєво покращилося харчування.

«Зміни разючі, причому хочу зазначити, що в першу чергу забезпечуються всім необхідним частини і підрозділи, які виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил. Я, мої заступники і весь командний склад приділяємо питанням забезпечення першочергову увагу, тому що прекрасно розуміємо, наскільки все це впливає на морально-психологічний стан солдата, а отже, на його готовність виконувати поставлені завдання», — підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Президент Порошенко переграв Путіна у багатьох компонентах військово-дипломатичної боротьби, — каже відомий дипломат і громадський діяч Юрій Щербак. — Ми повинні донести до всіх українців, що президенту Порошенку сьогодні немає альтернативи. Це істина, яку треба визнати і з якою треба нам усім йти на вибори. Головнокомандувачів не міняють під час битви. І це знала Велика Британія часів прем’єр-міністра Вінстона Черчилля і Сполучені Штати часів президента Франкліна Рузвельта».