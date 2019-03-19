Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 1 листопада 2017 року за номером 898 «Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету через органи Державної казначейської служби України митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення» здійснюється переведення підприємств на обслуговування через депозитний рахунок 3734, відкритий у Державній казначейській службі України на ім’я ДФС. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Переведення підприємств на обслуговування через єдиний рахунок 3734, відкритий у Казначействі на ім’я ДФС, для зарахування авансових платежів (передоплати) здійснюється поетапно:

— перехідний період — до 15 квітня 2019 року — за рішенням підприємства;

— на постійній основі — з 16 квітня 2019 року.

Із 18 березня 2019 року підприємства зможуть перераховувати кошти авансових платежів виключно на єдиний рахунок 3734. Рахунки митниць ДФС для поповнення авансових платежів підприємствами будуть заблоковано.

Із 18 березня до 16 квітня 2019 року залишки коштів на рахунках митниць ДФС можуть бути використані для митного оформлення товарів. Повернення підприємствам коштів авансових платежів будуть здійснюватися протягом 1095 днів із дня внесення таких коштів на рахунок відповідно до Порядку повернення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року за номером 643 «Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення», зі змінами.

З інформацією щодо реквізитів депозитного рахунку 3734 (єдиного рахунку) можна ознайомитися на субсайтах територіальних органів ДФС у Тернопільській області за посиланням (Головна>Медіа-центр>Новини>«Єдиний казначейський рахунок для митних платежів: зміни»), на інформаційних стендах, розміщених безпосередньо в Тернопільській митниці ДФС та в місцях здійснення митного оформлення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області