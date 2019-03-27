Єдиний рахунок — не для митного оформлення товарів громадянами

Нагадування від Тернопільської митниці ДФС. Починаючи з 19 березня цього року всі митниці ДФС працюють з «єдиним рахунком» — новою системою справляння митних платежів.

Для підприємств юридичних осіб сплата коштів у вигляді авансових платежів (передоплати) зараховується на «єдиний казначейський рахунок», відкритий в Державній казначейській службі України на ім’я ДФС України:

Рахунок — 37341039292197;

Банк отримувача — Державна казначейська служба України;

МФО банку — 899998;

Отримувач — ДФС України;

Код ЄДРПОУ — 39292197.

Усі підприємства можуть перераховувати кошти авансових платежів виключно на єдиний рахунок. Рахунки митниць ДФС для поповнення авансових платежів підприємствами заблоковані.

Зверніть увагу, що цей рахунок не призначений для митного оформлення товарів громадян. Авансові платежі для митного оформлення товарів громадян потрібно зараховувати на рахунки митниць ДФС. Для громадян сплата та зарахування коштів у вигляді авансових платежів (передоплати) зараховується на депозитний рахунок митниці ДФС.

Із 18 березня до 16 квітня 2019 року залишки коштів на рахунках митниць ДФС можуть бути використані для митного оформлення товарів. Уже з 16 квітня 2019 року буде припинено митне оформлення товарів через зазначені депозитні рахунки, а кошти, що залишилися на рахунках митниць, будуть повертатися на рахунки підприємств за відповідною заявою.

Повернення підприємствам коштів авансових платежів здійснюватиметься протягом 1095 днів із дня внесення таких коштів на рахунок відповідно до Порядку повернення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 липня 2017 року за номером 643 «Про затвердження Порядку перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, які вносяться до/або під час митного оформлення» (зі змінами).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області