Юлія Тимошенко підписала Зобов’язання перед українцями

Юлія Тимошенко підписала Зобов’язання кандидата у Президенти перед кожним громадянином України. У цьому документі чітко визначено перелік конкретних кроків, які Юлія Тимошенко втілить в життя після перемоги на виборах.

«Це письмове зобов’язання мною та моєю командою перед громадянами України буде виконано!» – наголосила вона під час прес-конференції у Києві.

Юлія Тимошенко переконана, що недовіра людей до політиків нині є неабиякою проблемою України. Саме тому Юлія Тимошенко та її команда вирішили запропонувати нову модель передвиборної кампанії – підписання письмових зобов’язань кандидатів перед країною та українцями.

«Таким чином взяті перед виборами зобов’язання зможе побачити і перевірити кожен громадянин», – повідомила вона.

Юлія Тимошенко назвала головні пункти своїх зобов’язань, шляхи втілення яких прописані в Новому курсі України – всеосяжному документі, який торкається всіх сфер життя людей. Зокрема, зазначила політик, першочерговим для нової влади буде встановлення миру на всій території України: «У цьому сумнівів немає. Донбас і Крим будуть повернуті».

Ще одним фундаментальним зобов’язанням Юлія Тимошенко назвала зниження цін на газ вдвічі, і як наслідок – на тепло і на гарячу воду. Вона нагадала, що вже зробила перший крок до цього, довівши у суді незаконність та необґрунтованість підвищення тарифів.

Також одразу після виборів Юлія Тимошенко як новий президент винесене на референдум Нову Конституцію.

«Ми покінчимо з кланово-олігархічним режимом, покінчимо з корупцією на системному рівні, позбавивши усіх – президента, депутатів, суддів – будь-якого імунітету. Громадяни мусять бути рівними перед законом. А всі, хто займався корупцією, реально відповідатимуть за законом», – запевнила Юлія Тимошенко.

Молодь отримає змогу здобувати вищу освіту безкоштовною, запрацює медичне страхування, буде введено «персоніфіковану систему пенсійного забезпечення, що дозволить кожному мати свій приватний рахунок в банку, а пенсія буде не нижче 4000 грн».

Зобов’язання перед молоддю також передбачатимуть створення умов для життя та роботи на рідній землі, сказала Юлія Тимошенко. Так, насамперед буде змінена грошово-кредитна політика, кредити для тих, хто хоче розвивати свій бізнес, стануть доступними – довгостроковими, під 3% річних і без застави.

«Ми також беремо зобов’язання ввести одноразову допомогу при народженні першої дитини – 50 тис. грн, другої – 100 тис. грн, а третьої і більше – 150 тис. грн», – продовжила Юлія Тимошенко розповідати про зобов’язання перед молоддю.

Окрім того, для України Юлія Тимошенко та її команда беруть фундаментальне зобов’язання – «за 5 років рівень життя, доходи людей будуть підняті до рівня Польщі». Зарплати освітян та медиків мають зрости до середньоєвропейських позначок, додала вона.

Серед важливих кроків Голова партії назвала і підтримку аграріїв – продовження мораторію на продаж землі та запровадження для них єдиного податку на гектар.

Не оминула увагою кандидат у Президенти і армію – законом буде затверджений новий контракт, у якому передбачено зарплата військових у 1.5 раза вища за середню по країні та соціальний пакет, який зробить службу в армії привабливою і бажаною для тих, хто хоче захищати країну.

«І кожна родина військового буде підтримана державою», – наголосила політик.

Перші примірники підписаного Юлією Тимошенко Зобов’язання дісталися журналістам. Юлія Тимошенко партії пообіцяла, що згодом аналогічні документи з її підписом отримає кожен українець.

«Ми за 5 років побудуємо реально сильну європейську країну і заможних людей», – підсумувала вона.