Юлія Тимошенко: Провокації Адміністрації президента досягли апогею

Президент Порошенко та його оточення відповідатимуть за все: і за корупцію на армії, і за масштабний підкуп виборців.

На цьому наголосила Юлія Тимошенко під час виступу з парламентської трибуни.

«Ми боротимемося за те, щоб притягнути президента та його оточення до кримінальної відповідальності за корупцію на армії, на крові та припинити підкуп людей на виборах. Вони будуть за все це відповідати», – заявила лідер «Батьківщини».

Вона повідомила, що після оприлюдненого журналістами розслідування, де з’ясувалось, що учасниками оборудок в оборонній галузі є також Генпрокурора та СБУ, «Батьківщина» ініціювала в парламенті перерву, під час якої добилася рішення: негайно зібрати ТСК, яка розслідуватиме злочини президента, Генпрокурора, СБУ, а також посадових осіб, які були втягнуті в це.

Засідання відбудеться за участю представників профільних комітетів з питань національної безпеки і оборони, запобігання і протидії корупції, роботи з силовими структурами, а також голів фракцій.

Як зауважила Юлія Тимошенко, існуюча ТСК, за яку проголосувала президентська більшість і яку очолює депутат від БПП, неправосудна, але все одно її треба збирати.

Окрім того, вона наголосила на необхідності зупинити масштабний підкуп виборівців Порошенком, про який розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Так, міністром була викрита система, за якою командою глави держави з бюджету України через спецфонд «Турбота» підкуповувались заздалегідь визначені громадяни. За те, щоб вони голосували на виборах за президента, давали по 1000 грн.

«Ми вимагаємо ухвалити рішення, щоб виплати з бюджету були зроблені після виборів. Це стосується і монетизації субсидій, і доплат до пенсій, і по 1000 грн з фонду «Турбота». Буде справедливо, якщо люди всі ці гроші отримають після виборів», – пояснила кандидат у президенти.

На її переконання, «президент принижує демократичні вибори, намагається не перемогти, а купити вибори».