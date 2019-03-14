Змагалися школярі

Тривають треті спортивні ігри школярів Теребовлянської об’єднаної територіальної громади. Нещодавно місцевий центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» визначив лауреатів першостей з настільного тенісу і шахів серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів I—II ступенів.

Азартний турнір з настільного тенісу завершився тріумфом юних майстрів малої ракетки із Сущина. За ними — їхні ровесники з Долини і Гумниськів. Натомість шахові баталії засвідчили, що серед прихильників інтелектуальних ігор немає рівних юнакам і дівчатам із Гумниськів. Школярі з Долини знову вибороли друге місце. А третіми фінішували шахісти з Кровинки.

Лауреати змагань нагороджені грамотами і смачними призами від спонсора стартів — ПрАТ «Тернопільський молокозавод», якому щиру подяку висловлює теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Я. КОРОЛЮК.

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