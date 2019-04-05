Більше двох гектарів — дохід від продажу оподатковується на загальних підставах

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до підпункту 165.1.24 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, наданих їй у розмірах, встановлених Земельним кодексом України.

Сказане стосується ділянок виділених, зокрема, для ведення:

— садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому, якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі, але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

— особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі, сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі земельних часток (паїв), які не використовуються, не враховуються.

Якщо розмір земельних ділянок, зазначених в третьому абзаці згаданого підпункту, перевищує 2 гектари, дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Тобто, такий дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків і військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.

Платник податків зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати до 1 травня року, наступного за звітним, податкову декларацію про майновий стан і доходи, а також сплатити ПДФО та військовий збір із таких доходів (підпункт 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 Податкового кодексу України).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області