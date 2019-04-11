Дмитро Підручний — найкращий спортсмен березня

Національний олімпійський комітет України визнав нашого земляка з Острова Тернопільського району, чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного найкращим спортсменом першого весняного місяця. А старшого тренера чоловічої збірної України з біатлону Юрая Санітру названо найкращим тренером березня.

Високого визнання талановитий спортсмен домігся завдяки фантастичному досягненню на чемпіонаті світу в шведському Естерсунді. В гонці переслідування Дмитро вперше в історії України здобув золоту медаль світової першості серед чоловіків.

Ще одна приємна звістка для вихованця сільського товариства «Колос» надійшла з товариства «Динамо», честь якого він нині захищає. Капітанові національної чоловічої збірної України присвоєно перше офіцерське звання — молодшого лейтенанта Національної гвардії України.

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