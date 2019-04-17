Нагороди всеукраїнських стартів — попереду

У мальовничому Ужгороді, в якому чи не найшвидше в Україні різнобарвні суцвіття проголошують про початок весни, вже п’ятий рік поспіль найсильніші вітчизняні майстри гірського велосипеда розпочали новий сезон. Перший етап чемпіонату України чи не в усіх дисциплінах маунтенбайку традиційно відбувся на одній з найкращих у нашій державі крос-кантрійних велосипедних трас у Шахтинському лісі, а також поблизу обласного центру Закарпаття на горі Невицького замку.

Участь у змаганнях узяли майже півтора сотні велосипедистів усіх вікових груп із шістнадцяти областей нашої держави. Серед них — і вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту та обласної школи вищої спортивної майстерності. І, хоча молоде покоління підопічних заслуженого тренера України Богдана Сніжка поки не підкорило п’єдестали всеукраїнських стартів, їхній виступ невдалим не назвеш. Чотирьом із них вистачило майстерності, аби привнести залікові бали до скарбнички збірної області.

У парній гонці жінок на шість кілометрів Марта Кравець і Христина Сеньк фінішували п’ятими. А в індивідуальних перегонах дорослих на цій же дистанції Христина посіла восьме місце, її тезка Христина Фірман — десяте. Натомість у суперечці юніорок так само восьме місце виборола Марта Кравець, а Світлана Турчин — десяте.

У юніорських баталіях крос-кантрі на короткому крузі дві останні також не пасли задніх. Восьмою завершила дистанцію Марта, десятою — Світлана.

Фото з архіву навчального спортивного закладу