Плата за землю — обов’язковий платіж

Упродовж січня-березня 2019 року власники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 78,2 мільйона гривень платежів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року плата за землю зросла на 12 мільйонів гривень.

Внесок юридичних осіб, які в своїй господарській діяльності використовують землю, склав 67,6 мільйона гривень. А фізичні особи сплатили 10,6 мільйона. Порівняно з аналогічним торішнім періодом це на 11 мільйонів і 982 тисячі гривень більше.

Відповідно до пункту 286.1 статті 286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Плата за землю — це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

Відповідно ж до пункту 287.1 статті 287 власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області