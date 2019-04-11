Роз’яснення Міністерства фінансів України

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. ДФС України листом від 1 квітня 2019 року за номером 10832/7/99-99-15-02-02-17 надала для використання в роботі роз’яснення з питання виплати резидентом України на користь нерезидентів, що зареєстровані в Республіці Кіпр, доходів за придбані корпоративні права, надіслане Міністерством фінансів України листом від 30 листопада 2018 року за номером 11410-10-5/31366.

Більш детальніше про наявність постійного представництва в Україні та про доходи від відчуження рухомого майна (у тому числі корпоративних прав), що формує частину такого постійного представництва та що підлягає оподаткуванню в Україні, йдеться в уже згаданому листі Міністерства фінансів України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області