У дитинства немає інвалідності

У суботу, 6 квітня, об 11.00 у тернопільському торговельно-відпочинковому центрі «Атріум» відбудеться зустріч зі столичною громадською активісткою за права людей з інвалідністю Олесею Яскевич.

Серед здобутків Олесі — щорічний літній інклюзивний табір «Space camp», проекти «Майстерня», що об’єднують молодь із важкими формами інвалідності, «Ранкове хюге» для дівчаток з обмеженими можливостями та їхніх мам й інші. Окрім цього, Олеся є засновницею громадської організації «Бачити серцем».

Жінка багато років відстоює права дітей з інвалідністю, впроваджує у суспільстві повноцінну інклюзію та робить усе, аби у хлопчиків і дівчаток було повноцінне дитинство — з друзями, маленькими радощами, новими емоціями, спілкуванням. Про проблеми дітей знає не з чужих слів, адже виховує особливого сина Матвія.

У суботу на зустрічі із тернополянами Олеся поділиться власною історією й здобутим досвідом, навчить, як досягати поставлених цілей заради власних доньок і синів, чому не варто шукати винних, а також опускати руки в критичних ситуаціях. Інформація буде корисною для батьків, які виховують особливих дітей, педагогів, що працюють в інклюзії, соціальних працівників, психологів.

Аби поспілкуватися з Олесею, необхідна попередня реєстрація. Для цього слід сконтактуватися з організаторкою заходу Оленою Коваль за телефоном 068-225-0174. Вхід на захід вільний.

На фото Олеся Яскевич із сином.

Фото з вільних джерел