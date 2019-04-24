Які коефіцієнти застосовувати

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до пункту 252.16 статті 252 Податкового кодексу України розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з пунктами 252.11­-252.15, та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин.

У випадку порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України.

У першому кварталі 2019 року, відповідно до рішень Правління Національного банку України від 13 грудня 2018 року за номером 834-рш, від 31 січня 2019 року за номером 88-рш, від 14 березня 2019 року за номером 199-рш діяла облікова ставка у розмірі 18 відсотків.

Тобто платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк повторної регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за перший квартал 2019 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства у розмірі 54-х відсотків – трикратному розмірі облікової ставки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області