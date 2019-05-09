Час літніх кубків із шахів

Другий рік підряд лауреатів традиційних змагань першими визначать діти передплатників «ВЖ плюс».

У юних прихильників древньої гри віком до чотирнадцяти років, які поведуть суперечку за малий літній шаховий кубок, травень, без сумніву, надзвичайно гаряча пора. Але до останньої весняної неділі, 26 травня, коли і відбудеться турнір, більшість уже, сподіватимемося, потурбується про надзвичайно високі підсумкові оцінки. І перед довгоочікуваними літніми канікулами не втратять нагоди завершити навчальний рік ще й із завойованим шаховим трофеєм.

Аби стати учасником шахових баталій, необхідно пред’явити квитанцію або її копію на передплату «ВЖ плюс» на друге півріччя 2019 року. Долучитися до числа друзів газети можна буде і безпосередньо перед початком змагань у редакції видання. Передплатна ціна дворазового випуску «ВЖ плюс» на шість місяців — 209 гривень 75 копійок, одноразового по середах — 150 гривень 35 копійок. І, звісно, до змагань будуть допущені діти, чиї батьки передплатили газету на весь 2019-й рік.

Турнір відбудеться за швейцарською системою. Кожному учасникові на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. На лауреатів очікуватимуть: кубок переможцеві, грамоти і грошові винагороди всім призерам. Завершення реєстрації учасників — о 10-й годині 30 хвилин, початок змагань — о 10-й годині 45 хвилин. Місце проведення турніру — розташований на п’ятому поверсі редакції прес-клуб «ВЖ плюс» за адресою: м. Тернопіль, вулиця Гетьмана Сагайдачного, 9.

ТУРНІР ДОРОСЛИХ — ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ

А через два тижні, в неділю, 9 червня, лауреатів літніх баталій визначать і дорослі. Умови і час завершення реєстрації та початку змагань для претендентів на звання володаря Літнього кубка серед передплатників «ВЖ плюс» ті ж самі, що й у дитячому турнірі.

Контактний телефон — 23-54-65.

На фото: під час торішніх баталій юних шахістів.

Фото Василя БУРМИ