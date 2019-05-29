ЧОТИРИ ПРИЧИНИ ПЕРЕЙТИ НА 4G

В епоху цифрових технологій усе змінюється надзвичайно стрімко. Лише 20 років тому мобільний телефон був розкішшю, про яку ми тільки мріяли. А тепер не можемо уявити свого життя без нього. Цей маленький пристрій перетворився на справжній комп’ютер. Завдяки йому ми можемо працювати віддалено, спілкуватися в соціальних мережах, навчатися, слухати музику, дивитися фільми.

Проте, звісно, такий високий ступінь свободи може дати лише якісний і швидкий мобільний інтернет. Такі можливості нам дала технологія 3G, а вже сьогодні для більшості українців став доступний зв’язок 4G.

Будьмо відвертими, прочитавши ці рядки, знайдуться ті, хто подумає: навіщо нам 4G, нам і з 3G було непогано. Втім з новим поколінням зв’язку 4G наші можливості розширюються ще більше. Адже середня швидкість передавання даних зростає більше ніж у 2,5 рази, а ємність мережі — в 10 разів. Тому придивімося до «новачка» уважніше.

Отже, 4G — це насамперед 4 нових якості. Цей стандарт:

Більш надійний. Його користувач застрахований від падіння мережі й відсутності зв’язку в місцях великого скупчення людей. Уявіть, що ви прийшли на концерт улюбленої групи і хочете поділитися подіями в реальному часі зі своїми друзями. Якщо ви не використовуєте 4G, в такі пікові навантаження на мобільну мережу зв’язок може бути гіршим або й зовсім обірватися. З 4G вам це не загрожує. Завдяки цій технології можна без проблем вести онлайн-трансляцію важливих подій.

Більш комфортний. Висока швидкість передання даних дає змогу завантажити музичний альбом за 10—15… ні не хвилин, а секунд, нові серії улюбленого серіалу — за лічені хвилини. Ви можете бути спокійними за свої робочі процеси, адже в будь-який момент можете провести відеонараду з колегами й партнерами.

Більш зручний і навіть ощадний. Кіно HD-якості в стандарті 4G/LTE можна дивитися онлайн, а отже, для цього не потрібні карти пам’яті. На додачу можна забути про проводи й підключення до роз’ємів, які необхідні у користуванні стаціонарним інтернетом. Пам’ятаймо і про те, що в разі виходу із зони дії 4G, нас автоматично «підхоплює» мережа 3G або 2G.

Більш безпечний. Нова USIM-картка, яка прийшла на заміну SIM-картці, надійніше захищена від «клонування» і підключення до піратських мереж. А це означає, що користувач 4G отримує додаткові гарантії безпеки.

Таким чином, якщо стисло: стандарт 4G відкриває більше можливостей, приносить більше користі, істотно підвищує якість, надійність зв’язку і ступінь захищеності та, що особливо приємно, за ті ж самі гроші.

Отже, що потрібно зробити того, щоб відкрити нові обрії та підключити 4G-зв’язок? Усього кілька кроків.

Крок 1. Перевірити свою «сімку» і смартфон на сумісність із 4G. Про те, що вони сумісні, говоритиме маркування 4G ready на картці й позначка LTE/4G на екрані телефону. Абоненти Київстар для такої перевірки можуть відправити зі свого телефону спеціальний код *245*5# виклик — для перевірки смартфона; і *245*4# виклик — для перевірки SIM-карт.

Крок 2. Перевірити наявність 4G у регіоні, в якому ви живете. Абонентам Київстар достатньо зайти на сайт компанії і з головної сторінки перейти до розділу «4G». Там ви знайдете оперативно оновлювану карту покриття з усіма населеними пунктами, в яких новий стандарт уже доступний. На момент публікації це 5713 населених пунктів.

Крок 3. Якщо ваші «сімка» і/або телефон не підтримують LTE/4G, їх легко замінити. У будь-якому фірмовому магазині Київстар можна обрати відповідний смартфон і безкоштовно замінити SIM- на USIM-картку. В Тернопільській області такі магазини розташовані за адресами:

м. Тернопіль: вул. Руська, 33; вул. Гетьмана Сагайдачного, 3; вул. Живова, 7; вул. Живова, 15а; вул. Шептицького, 6.

м. Кременець: вул. Медова, 5.

м. Берекани: пл. Ринок 3/2.

м. Збараж: вул. Івана Франка, 18.

м. Бучач: вул. Підгаєцька, 6.

м. Гусятин: вул. Незалежності, 34.

м. Чортків: вул. Шевченка, 3.

м. Борщів, вул. Верхрадського, 3д.

Повний перелік фірмових магазинів можна переглянути на сайті Київстар.

Не забуваймо й про те, що, купуючи смартфони Samsung A- та J-серії у фірмових магазинах Київстар і на shop.kyivstar.ua, можна отримати до 20% від вартості девайса на свій мобільний рахунок. До слова, на цьому сюрпризи від Київстар не закінчуються.

Із 1 травня завдяки послузі «Перенесення мобільних номерів» ви можете стати абонентом Київстар зі збереженням свого старого номера. Для цього потрібно зареєструвати номер у свого діючого оператора, подати заявку на перенесення в режимі онлайн чи в будь-якому фірмовому магазині Київстар та отримати нову USIM-картку.

Ви завжди можете приєднатися до мережі компанії — лідера телеком-ринку. Адже сьогодні в мережі Київстар майже 26 тис. базових станцій, а його послугами користується 26,3 млн абонентів в Україні. До того ж середня швидкість мобільного інтернету в мережі Київстар на кінець 2018 року — найвища в Україні. Це засвідчують дані компанії Ookla.

І вочевидь, Київстар на цьому зупинятися не збирається. За час розвитку в Україні 3G- і 4G-зв’язку, з 2015-го до 2018 року, компанія вже інвестувала 22,5 млрд грн. А 2019-го, за словами президента Київстар Олександра Комарова, компанія має намір збільшити інвестиції в розвиток 4G, щоб забезпечити доступ до нових технологій зв’язку якомога більшій кількості мешканців України.