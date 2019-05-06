Чи обов’язково відкривати розрахунковий рахунок

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Суб’єкти господарювання мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності, незалежної професійної діяльності і власних потреб.

Поточний рахунок відкривається підприємствам усіх видів і форм власності, їхнім відокремленим підрозділам, а також фізичним особам — підприємцям для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства.

Юридична особа для ведення господарської діяльності може здійснювати розрахунки як в безготівковій формі, так і готівкою.

Якщо фізична особа — підприємець або фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не планує працювати з іншими підприємствами (зазвичай розрахунки між підприємствами здійснюються в безготівковій формі) та отримувати оплату за товари та послуги від покупців через банк, то такий підприємець може здійснювати підприємницьку діяльність, не відкриваючи рахунок у банку. При цьому сплата податків та зборів здійснюється в готівковій або безготівковій формі, крім випадків, передбачених Податковим кодексом України або законами з питань митної справи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області