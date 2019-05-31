Хомчак зробив перші кадрові призначення в Генштабі

Першим заступником начальника Генерального штабу призначено генерал-лейтенанта Сергія Корнійчука.
“У Генштабі було два перших заступники – Віктор Назаров знятий із займаної посади. Свою посаду зберіг перший заступник начальника Генштабу генерал-полковник Ігор Колесник, але його повноваження дещо обмежені. Повноваження Назарова і такі ключові напрямки повноважень Колесника як логістика, тил і озброєння передані під контроль Корнійчука”, – пише Бутусов.
Повідомляється, що Корнійчуку 53 роки, закінчив Хмельницьке артилерійське училище, служив у Групі радянських військ у Німеччині, повернувся в Україну з РФ відразу після розпаду СРСР, командував 11-ї артилерійської бригадою ВСУ, в 2014-15 був начальником Озброєння ЗСУ, потім став 1-м заступником головного інспектора Міноборони Хомчака. Обидва генеральських звання Корнійчук отримав під час війни.
Крім цього, начальником Головного оперативного управління призначений генерал-лейтенант Віктор Бокий. Бокий вже займав раніше цю посаду, але фактично контроль за ГОУ зберігав в.о. першого заступника начальника Генштабу Віктор Назаров, який одночасно був по штату заступником начальника ГОУ. Фактично Назаров був ключовою фігурою в управлінні армією.
Зараз Назаров знятий з посади в.о. першого заступника начальника Генштабу і займає штатну посаду заступника начальника ГОУ.
Начальником управління бойової підготовки призначений полковник Олексій Таран, який раніше вже був в.о. даного управління.
“Призначення не є революційними, це упорядкування структури управління після зняття Назарова”, – написав Бутусов.