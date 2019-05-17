Не заблукали в парку

Складовою частиною всеукраїнських масових спортивних стартів «Спорт для всіх у парках і скверах» стала традиційна першість Тернопільської області зі спортивно-туристського орієнтування в паркових зонах. Змагання, які присвятили Дню матері, відбулися в парку Національного відродження.

Молодшим прихильникам здорового способу життя віком до чотирнадцяти років, а також 35-літнім і старшим та сімейним парам організатори запропонували орієнтування за вибором. Іншим же — із поступовим зростанням номерів. Ті з учасників, які віднайшли більше контрольних пунктів за коротший проміжок часу, і стали лауреатами.

Переможців і призерів назву, починаючи з наймолодших: Христина Бута, Юліана Зварич, Катерина Гнатів, Олексій Романів, Олександр Ткачук, Роман Мороз, Лілія Гринчишин, Соломія Букатка, Любомир Коваль, Віктор Бородайта, Марко Зудов, Тетяна Куцика, Вікторія Шкільняк, Назарій Кошулинський, Мар’ян Цапай, Віталій Заблоцький, Роман Куцик, Роксолана Плахотнік, Назарій Луцків, Олег Бутковський, Василь Вовк, Тетяна Грухіна, Ольга Мартинюк, Галина Фалінська.

А в суперечці сімейних пар першими фінішну стрічку перетнули Ольга Васильків із сином Іллею. За ними — Тетяна Єрмакова із сином Леонідом, Антоніна Розлач із сином Матвієм Луцківим і Лілія Міщук з донькою Дариною.

Організували змагання обласні комунальний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді і центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Р. РОМАНИШИН,

головний суддя.

Фото з архіву організаторів