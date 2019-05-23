Необхідне повідомлення за визначеною формою

Головне управління ДФС у Тернопільській області звертає увагу платників податків. При зміні відомостей про об’єкт оподаткування, зокрема, його місцезнаходження, платник податків надає до контролюючого органу за основним місцем обліку повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність за формою №20-ОПП з оновленою інформацією про об’єкт оподаткування.

У розділі 3 повідомлення зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта. При внесенні змін до правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, договору міни, договору дарування тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиць, на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна, та внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в зв’язку із зміною назви чи перейменування вулиці, платник податків подає повідомлення протягом десяти календарних днів із дня внесення змін до цього реєстру.

Для суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», та які використовують реєстратори розрахункових операцій, якщо відбулося перейменування назви міста, вулиці тощо, де розміщено об’єкт оподаткування (господарську одиницю), де застосовується РРО, повідомлення подається з метою уникнення розбіжностей між відомостями щодо місцезнаходження цієї господарської одиниці.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області