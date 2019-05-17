Окраса турніру — бій світових чемпіонів

У Тернопільському палаці спорту на бульварі Данила Галицького наприкінці минулого тижня відбувся всеукраїнський турнір з кікбоксингу за версією ІСКА. За нагороди сперечалися близько сотні атлетів усіх вікових груп із Рівненської, Львівської, Хмельницької і Тернопільської областей.

Поєдинки проходили на двох рингах за версіями лоу-кік, фул-контакт, лайт-контакт. Учасники продемонстрували високий рівень технічної і тактичної підготовки. Окрасою змагань став поєдинок між чемпіонами світу, майстрами спорту міжнародного класу Юрієм Консевичем із Рівного і тернопільцем Михайлом Стриєшиним.

У командній суперечці перемогу відсвяткувала об’єднана збірна спортклубу «Тернопіль» і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, яка завоювала по дев’ятнадцять золотих та срібних і тринадцять бронзових медалей. У збірної Рівненської області чотирнадцять золотих, одна срібна і дев’ять бронзових медалей. А в активі команди федерації кікбоксерів Тернопільщини, яка фінішувала третьою, вісім золотих, шість срібних і одна бронзова медалей. Лауреатів нагородили грамотами, медалями, солодкими призами, команди — кубками.

Не можна не відзначити високий рівень арбітражу. Місцева суддівська бригада була представлена суддями міжнародної, національної та регіональної категорій. Також приємно вразив рівень підготовки спорткомплексу, який відповідав усім необхідним умовам. Вдячні організатори і меценатам — пивоварні «Опілля», ПрАТ «Тернопільський молокозавод», підприємцям П. Г. Крутиголові та І. І. Папірнику.

С. КОЛЕСНИК,

головний суддя, арбітр міжнародної категорії

Фото з архіву автора