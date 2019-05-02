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Під час демонстрацій в Парижі затримано понад 300 осіб

02.05.201902.05.2019Автор Вільне Життя
Під час демонстрацій в Парижі затримано понад 300 осіб

З нагоди дня святкування святкування дня міжнародної солідарності трудящих профспілки Франції провели понад 200 маршів. В ході демонстраційй у парижі, поліцією було затримано понад 300 осіб. Відомо, що близько 150 з них поміщені під варту.

Спочатку марші проходили мирно та спокійно, але потім між співробітниками правоохоронних органів і демонстрантами, які примкнули до акції, почали спалахувати сутички,було розгромлено вітрини та численні атаки на правоохоронців. У відповідь, поліція була змушена використовувати сльозоточивий газ та водяні гармати. Було задіяно понад 7000 правоохоронців.

 У той же час, спостерігачі відзначили значне число постраждалих як з боку маніфестантів, так і серед правоохоронців.

Згідно з даними префектури Парижа, поранено 24 маніфестантів і 14 співробітників правоохоронних служб. Один офіцер отримав черепно-мозкову травму після того, як йому в обличчя хтось кинув великий камінь. Його терміново госпіталізували в розташовану поруч лікарню.

Дізнавшись про це група агресивних молодих людей увірвалася в будівлю лікарні і спробувала проникнути в реанімацію терапевтичного відділення. На місце прибули співробітники поліцейського спецназу, яким вдалося затримати всіх порушників.

BBC