Понад мільярд і 200 мільйонів гривень до місцевих бюджетів

У січні-квітні 2019 року до місцевих бюджетів Тернопільської області надійшло 1 мільярд 257,7 мільйона гривень платежів, що контролюються ДФС. Це на 97,8 мільйона більше від очікуваного — прогнозний показник виконано на 108,4 відсотка.

Порівняно з торішніми чотирма місяцями забезпечено приріст надходжень на 230,3 мільйона гривень або на 22,4 відсотка. Зокрема, в квітні платники податків спрямували до місцевих бюджетів 332,4 мільйона гривень. Додатково надійшло 42 мільйони. Порівняно з аналогічним періодом минулого року забезпечено приріст надходжень на 73,9 мільйона гривень або на 28,6 відсотка.

Найбільші суми з початку року забезпечені від сплати податку на доходи фізичних осіб — 841,1 мільйона гривень (у тому числі в квітні — 229,5 мільйона), плати за землю — 105,5 мільйона гривень (27,3 млн грн). Представники ж малого і середнього підприємництва сплатили 213,1 мільйона гривень єдиного податку (у квітні — 50,9 мільйона). А від роздрібної реалізації суб’єктами господарювання підакцизних товарів місцеві скарбниці отримали 33,5 мільйона гривень акцизного податку (у квітні — 7,96 мільйона). Також забезпечено надходження 30,8 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (у квітні — 13,6 мільйона).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області