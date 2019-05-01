Спецтехноекспорт постачатиме керовані танкові ракети калібру 120 мм в Туреччину.

У перший день міжнародної оборонної виставки IDEF’19 у м. Стамбул, представниками ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» парафовано контракт із турецькою державною корпорацією «Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu» (“MKEK”) на постачання 120 мм ствольних керованих ракет «Конус» виробництва ДП «ДККБ «ЛУЧ».
Протягом першого етапу реалізації контракту передбачені поставки 120 мм керованих ракет «Конус» і пристроїв наведення для їх інтеграції в турецькі основні бойові танки. Згодом, внаслідок часткового трансферу технологій, українські керовані ракети будуть вироблятися на потужностях MKEK.
Парафування контракту дозволило узгодити питання вартості та строків поставок, а також – інші умови реалізації домовленостей. Завершення процедури підписання та початок виробництва експортної партії ракет заплановано на ближчі тижні.
Керована ракета «Конус» розроблена ДП «ДККБ «ЛУЧ» для стрільби з танкових гармат калібру НАТО – 120 мм. Ракета здатна вражати ціль на відстані 5 км, що значно перевищує дальність стрільби звичайних танкових снарядів. Тандемна бойова частина ракети здатна знищити динамічний захист ворожого танку та пробити до 800 мм броні.
Перевагою співпраці з MKEK є можливість постачати високоточну зброю не лише турецьким Збройним Силам, але й збільшити присутність української продукції на інших ринках, які експлуатують танки зі 120 мм гарматами та активно співпрацюють з турецьким ОПК – зокрема, це країни Близького Сходу та Південно-Східної Азії.
Загалом, Турецька Республіка є одним з найважливіших партнерів українського оборонного комплексу і завдяки розгалуженій співпраці вже існують конкретні проекти за багатьма напрямками військово-технічного співробітництва.
Нагадаємо, що 18 грудня 2018 року під час військового параду у Катарі було продемонстровано новітній бойовий модуль з мобільною версією високоточного протитанкового комплексу «Скіф», який є спільним проектом турецької компанії Aselsan та підприємств ДК «Укроборонпром» – ДККБ «Луч» та «Спецтехноекспорт». Цей бойовий модуль був створений завдяки розширеному військово-технічному співробітництву України та Туреччини.