Створено комфортні умови

У Тернопільській митниці ДФС функціонує 67 зон митного контролю. З початку року в них провели 193 митних огляди товарів, що складає 1,41 відсотка від загальної кількості митних декларацій.

Зокрема, при оформленні товарів у митному режимі експорт провели 26 оглядів, а це — 2641 митна декларація. В митному ж режимі імпорт тернопільські митники здійснили 167 оглядів, що складає 8539 митних декларацій. Упродовж першого кварталу 2019 року фахівці Тернопільської митниці опрацювали і зняли з контролю 4099 документів контролю за переміщенням товарів. Окрім цього, для митного оформлення товарів у місця доставки прибули 3754 транспортні засоби, з яких імпортні складають 3682, експортні — 72 автомобілі.

У січні-березні цього року фахівці відомства надали 36 адміністративних послуг. Серед них: вісім виданих свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами і 28 — для продовження строку його дії.

У зоні діяльності митниці також функціонують чотири місця доставки товарів транспортними засобами. Варто зазначити, що, відповідно до вимог статті 329 Митного кодексу України і наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 за номером 646 «Про місця доставки товарів транспортними засобами» на територіях місць доставки створені постійні зони митного контролю. Відповідні угоди про співробітництво щодо створення належних умов для здійснення митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів митниця уклала з усіма власниками місць доставки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області