Транзитне авто потрапило в аварію. Як діяти власнику?

Відповідно до шостої частини статті 380 Митного Кодексу України тимчасово ввезені транспортні засоби особистого користування повинні бути вивезені за межі митної території України з дотриманням строків, установлених відповідно до його вимог, або поміщені в митні режими відмови на користь держави, знищення або руйнування чи можуть бути оформлені для вільного обігу на митній території України за умови сплати митних платежів, які відповідно до закону підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

У разі, якщо під час здійснення транзитного переміщення, транспортний засіб не зміг вчасно бути вивезений за межі митної території України внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, особа, відповідальна за дотримання митного режиму транзиту зобов’язана терміново (до завершення встановленого статтею 95 Митного кодексу України строку) повідомити найближчий митний орган про обставини подій, у зв’язку з якими порушено ці строки, та місцезнаходження транспортних засобів.

Частиною сьомою статті 380 Митного Кодексу України визначено, що і разі втрати чи повного зіпсування тимчасово ввезених транспортних засобів особистого користування внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку тимчасового ввезення зупиняється за умови надання органам доходів і зборів власниками таких транспортних засобів достатніх доказів їх втрати чи зіпсування. Дозволяється поміщення таких транспортних засобів у митний режим знищення або руйнування.

Натомість частиною третьою статті 381 установлено, що в разі знищення чи повного зіпсування поміщених у митний режим транзиту транспортних засобів особистого користування, що переміщуються з метою прохідного транзиту через митну територію України, внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили перебіг строку їх транзиту зупиняється, а внесена грошова застава повертається особі, яка внесла заставу, її спадкоємцю або уповноваженій ними особі, за умови надання такою особою органам доходів і зборів достатніх доказів знищення чи повного зіпсування таких транспортних засобів.

Підтвердження факту аварії чи дії обставин непереборної сили повинно здійснюватися у відповідності з розділом VIII Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 2012 року за номером 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 року за номером 1669/21981.

Пунктами 5,6 розділу VIII згаданого порядку визначено, що у випадку аварії чи дії обставин непереборної сили особа, відповідальна за виконання вимог законодавства України з питань державної митної справи щодо товарів чи транспортних засобів, що перебувають під митним контролем (власник товару або уповноважена ним особа, перевізник чи особа, відповідальна за дотримання митного режиму), повинна звернутися до митного органу, в зоні діяльності якого перебувають ці товари, транспортні засоби, із письмовою заявою, яка повинна містити відомості, що надають можливість ідентифікувати товари, транспортні засоби як такі, що перебувають під митним контролем, а також інформацію про час, місце, обставини та наслідки аварії чи дії обставин непереборної сили, а в подальшому до органу доходів і зборів, яким здійснюється контроль за цим транспортним засобом (митниця оформлення транспортного засобу при ввезенні його на митну територію України).

У Тернопільській митниці ДФС звертають увагу, що в разі несвоєчасного інформування про обставини, в зв’язку з якими порушено строки транзитного переміщення, або повідомлення без зазначення місцезнаходження транспортного засобу, такі звернення митницею не розглядатимуться як повідомлення в установленому порядку, та не будуть підставою для звільнення від притягнення до адміністративної відповідальності за порушення митних правил.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області