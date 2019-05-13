Третина звернень стосується контрольно-перевірочної роботи

Протягом січня-квітня цього року на адресу органів ДФС у Тернопільській області 47 громадян спрямували 36 письмових звернень. У тому числі три колективних та два — анонімних.

Серед листів — 35 заяв та одна скарга. На два менше, аніж за торішній аналогічний період. Про це повідомили в управлінні обслуговування платників ГУ ДФС у Тернопільській області. Зазвичай автори письмових звернень не зазнають свій соціальний стан (42 таких громадян), а серед решти дописувачів — по двоє пенсіонерів та підприємців і безробітний.

За тематикою найбільше звернень надійшло щодо контрольно-перевірочної роботи — дванадцять (33,4 відсотка). З інформацією про ухилення від сплати податків — сім (19,5 відсотка), щодо відмов в отриманні реєстраційних номерів облікових карток платників податків — три (8,3 відсотка), щодо адміністрування єдиного соціального внеску — два (5,5 відсотка), інших питань, що належать до компетенції ДФС, щодо акцизного податку, реєстрації та обліку платників — теж по два, щодо митного оформлення (ввезення, вивезення) товарів та транспортних засобів, податкової звітності, податкового боргу, консультації з питань податкового законодавства, ліцензування певних видів господарської діяльності, податку на доходи фізичних осіб — по одному.

З отриманих письмових звернень розглянуто у встановлений законом термін 30 звернень. Ще шість перебувають на виконанні, адже термін їхнього розгляду не настав. Фактів розгляду звернень, виконаних із порушенням законодавчо-встановленого терміну, не зафіксовано.

За результатами розгляду фахівці територіальних органів ДФС Тернопільської області задовольнили десять звернень. А також надали 16 роз’яснень, два звернення направили за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян». Відмовили ж у задоволенні по двох зверненнях. А шість звернень перебувають на розгляді.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області