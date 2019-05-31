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У Адміністрації президента розповіли позицію щодо мовного закону

31.05.201931.05.2019Автор Вільне Життя
У Адміністрації президента розповіли позицію щодо мовного закону

У Адміністрації президента розповіли, що інтерв’ю з Борисом Шефірою, не зв’язане з державною службою чи реальною політикою влади, та розкритикували заяви співвласника «Кварталу 95» Бориса Шефіра. Про це повідомили у BBC.

«Він висловив виключно свою особисту позицію. Ця ідея не співпадає з політикою Президента України Володимира Зеленського і Адміністрації президента»

У Адміністрації також добавили, що після інавгурації президента,Володимир Зеленський, не зустрічався з Шефірою.

Як повідомляє Lenta.UA спікер парламенту Парубій пригрозив команді зеленського народним гнівом, якщо вони спробують відмінити мовний закон .