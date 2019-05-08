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У бурштині з М’янми було виявлено останки двопарноногої багатоніжки, які мають вік понад 99 000 000 років

08.05.201907.05.2019Автор Вільне Життя
У бурштині з М’янми було виявлено останки двопарноногої багатоніжки, які мають вік понад 99 000 000 років

У бурштині з М’янми було виявлено останки двопарноногої багатоніжки, які мають вік понад  99 000 000 років

Про це повідомили у  Pensoft, цей вид було названо Burmanopetalum inexpectatum.

Шматок бурштину, у якому знайшли комаху, входить до приватної колекції, яка належить Патріку Мюллеру, експонати були надані вченим для досліджень.

Як з’ясували науковці, комаха відноситься до загону Callipodida і є найстарішою у цьому загоні: її вік оцінюється у 99 мільйонів років.

У Pensoft цю багатоніжку називають: «карликом під ногами динозаврів», оскільки її існування припадає на крейдяний період — останній період мезозойської ери.