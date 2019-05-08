У бурштині з М’янми було виявлено останки двопарноногої багатоніжки, які мають вік понад 99 000 000 років Про це повідомили у Pensoft, цей вид було названо Burmanopetalum inexpectatum. Шматок бурштину, у якому знайшли комаху, входить до приватної колекції, яка належить Патріку Мюллеру, експонати були надані вченим для досліджень. Як з’ясували науковці, комаха відноситься до загону Callipodida і є найстарішою у цьому загоні: її вік оцінюється у 99 мільйонів років. У Pensoft цю багатоніжку називають: «карликом під ногами динозаврів», оскільки її існування припадає на крейдяний період — останній період мезозойської ери.