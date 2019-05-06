У ТЕРНОПОЛІ ВИСАДЖЕНО ПОНАД 4000 ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ

На алеї «Герої не вмирають» посадили 30 тюльпанових дерев 24 квітня очільник Тернополя Сергій Надал спільно з родинами загиблих Героїв Небесної сотні та АТО висадили 30 унікальних тюльпанових дерев на алеї «Герої не вмирають », що на набережній Тернопільського ставу. Про це повідомляє прес-служба міської ради Тернополя.
Як зазначає міський голова, ці дерева стануть не лише окрасою міста і матимуть екологічну функцію, а також будуть слугувати «живою» пам’яттю про наших захисників, які віддали життя за Батьківщину.
«Герої не вмирають, як і цвіт тюльпанового дерева, який не зникає впродовж усього року, аж до наступної весни», — додає Сергій Надал.
У Тернополі алею «Герої не вмирають » було закладено в попередні роки та висаджено тут понад 40 зелених насаджень. Проте згодом більшість із молодих дерев було пошкоджено та знищено вандалами, тому міський голова закликає тернополян та гостей міста дбайливо і відповідально ставитися до зелених насаджень. Акцією з висадження 30-ти тюльпанових дерев завершився цьогорічний двомісячник благоустрою, в рамках якого на міській території було посаджено понад 4000 зелених насаджень. Нагадаємо, що, за планами мерії Тернополя, загальна площа зелених насаджень становитиме 40% від усієї території міста. Таке завдання поставив міський голова Сергій Надал, і це прописано в Концепції комплексного озеленення Тернополя.
За матеріалами ТМР.