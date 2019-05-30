Увага: телефонні дурисвіти-псевдоподатківці

На Тернопільщині знову активізувалися шахраї, які, вдаючи посадових осіб територіальних органів ДФС у Тернопільській області, телефонують до керівників підприємств чи підприємців і вимагають матеріальну винагороду. Зокрема, неабияку активність зловмисників зафіксовано в обласному центрі.

Днями невідомі особи телефонували з номера (066)526-46-42 до платників податків Тернополя, звернувшись із проханням надати кошти. Шахраї пропонують сплатити певну суму на рахунок в Ощадбанку 5167490171599724.

У головному управлінні ДФС у Тернопільській області вкотре наголошують, що службові особи головного управління ДФС у Тернопільській області, його територіальних органів і Тернопільської митниці ДФС жодних вказівок збирати гроші від свого імені чи від імені довірених осіб не давали та давати не можуть.

Проте, як свідчить практика, частина громадян та суб’єктів підприємницької діяльності не перевіряють інформацію і надають грошові кошти зловмисникам, які представляються службовими особами фіскальної служби, та в очах громадськості кидають тінь і негативно впливають на честь та ділову репутацію працівників Державної фіскальної служби загалом.

Тому в ГУ ДФС у Тернопільській області закликають платників податків бути обачними і не піддаватися на провокації. У випадку отримання інформації про такі пропозиції, вчинення протиправних дій від імені працівників органів ДФС під виглядом працівників Державної фіскальної служби або нібито від їх імені негайно повідомте відповідний підрозділ Національної поліції за номером телефону 102 або телефонуйте до Антикорупційного сервісу ДФС України «Пульс» за номером телефону (0800)50-10-07, напрямок «4».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області