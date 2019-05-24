Від білих — шах турою

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні визначилися із 30-м ходом. Удруге підряд більшість гравців висловилася за варіант, першим запропонований Станіславом Суханицьким із Лубен на Полтавщині: 30… Фc4—c5!?

Із ним погодилися Борислав Майор з польського Мінська Мазовецького, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Тимур Кая з турецького Стамбула, Володимир Люба із Житомира, Світлана Бодак з Олександром Кислим із Теребовлі, Кирило Волинський із Полтави, Ігор Пастернак та Ігор Чайка з Тернополя, Мирон Постолан із Жукова Бережанського району.

Трохи менше голосів набрала пропозиція Богдана Буковського з Козової: 30… Фс4—с7!? За цей хід також висловилися Марко Кміть із Тернополя, Іван Заїка з Новограда-Волинського на Житомирщині, Арсен Фастовець із Теребовлі і Валентин Гулька із Чорткова.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ …?

Черга за 31-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 3 червня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. На найактивніших учасників очікують нагороди.

ЕСТЕТИКА В ШАХАХ

А зараз до вашої уваги тематичний удар тринадцятирічного кандидата в майстри спорту Валентина Гульки з Чорткова, якого він завдав під час однієї з партій чемпіонату України серед аматорів, що два місяці тому відбувся у Вінниці.

Сицилійський захист

Після 1. е4, с5 2. Kf3, а6 3. с3, Kf6 4. e5, Kd5 5. d4, e6 6. Cd3, Kc6 7. Ce3, cd 8. Cd, d6 9. еd, C:d6 10. Kc3, K:e3 11. Fe, 0—0 12. 0—0, e5 13. d5, Ke7 14. Kg5, f5 15. Kph1, h6 16. Ke6, C:e6 17. de, b5 18. Фb3, Kph8 19. e4, f4 20. Tad1, Kc6 21. Ke2, Фe7 22. Cb1, Ka5 23. Фd3, Кс4 виникла позиція, показана нижче на діаграмі:

ГУЛЬКА — ХАРЧЕНКО

І тут пролунало громове 24. K:f4!! З’ясувалося, що від великих матеріальних утрат вже захисту немає.

Ще було 24… ef, 25. e5! g5 26. ef і грізний тандем пішаків вирішує результат партії — потрібно здаватися. Що чорні і зробили.

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.

Фото з вільних джерел