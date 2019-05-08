Визначено переможців обласного фотоконкурсу

Майже весь квітень проводився фотоконкурс, який організатори з тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» із нагоди Всесвітнього дня здоров’я присвятили фестивалю ранкової зарядки «Рух заради здоров’я». Головною його метою була презентація ранкової зарядки як головного чинника формування сталої звички для ведення здорового способу життя.

За час проведення фотоконкурсу від 74-х авторів надійшло 149 світлин, які відобразили проведення комплексу вправ ранкової зарядки на спортивних майданчиках, у спортзалах, офісах, садочках, загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. Усі вони були опубліковані на сторінці обласного «Спорту для всіх» у мережі фейсбук, де їх переглянули 44128 відвідувачів.

За умовами проведення фотоконкурсу три переможці визначилися за кількістю вподобань, які глядачі поставили під знімками, а ще трьох назвало конкурсне журі. Серед перших не було рівних Юлії Радецькій із Великобірківської ЗОШ імені С. Балея. За нею — Анастасія Роговська із Збаразької школи-інтернату і Соломія Зварич з Байковецької ОТГ. Натомість конкурсне журі відзначило світлини, зроблені в Чортківській спеціалізованій школі-інтернаті спортивного профілю імені Р. Ільяшенка, Тернопільській спеціалізованій школі №3 із поглибленим вивченням іноземних мов і Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

Організатори дякують усім, хто долучився до проведення фотоконкурсу. Переможці отримають призи від обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», а всіх учасників нагородять грамотами.

О. ГИКАВА.

На фото: дві зі світлин, визнаних переможцями.

Фото з архіву обласного «Спорту для всіх»