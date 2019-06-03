Аліменти військовим збором не оподатковуються

Відповідно до підпункту 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені його статтею 163. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 163.1 згаданої статті 163 об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до складу якого включаються доходи, перелік яких визначено підпунктами 164.2.1—164.2.18 пункту 164.2 статті 164 Кодексу. До зазначеного вище переліку включаються інші доходи, крім визначених у статті 165 Кодексу, що передбачені підпунктом 164.2.20 пункту 164.2 статті.

Підпунктом 165.1.14 пункту 165.1 статті 165 установлено, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу аліменти, які виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, в тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом.

Окрім того, відповідно до підпункту 1.7 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичної особи (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165 Кодексу.

Тобто сума доходу у вигляді аліментів, що виплачується платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених Сімейним кодексом, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тобто не оподатковується військовим збором.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області