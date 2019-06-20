Благодійні чесноти організаторів півмарафону

Понад 1000 бігунів зі всієї України, а також із Польщі, Білорусі, Чехії, Румунії та Сполучених Штатів Америки взяли участь у «Тернопільському півмарафоні-2019». Традиційні вже старти відбулися в нашому обласному центрі минулої неділі.

З основних дистанцій прихильникам здорового способу життя запропонували продемонструвати свою майстерність на відрізках у п’ять, одинадцять і 21 кілометр. Окрім того, відбулися вже традиційні дитячі забіги, а також «Благодійна миля на всіх». Не словом, а ділом довів своє ставлення до фізичної культури та спорту і міський голова Тернополя Сергій Надал, узявши участь в останньому із згаданих пробігів.

— Дуже приємно, що попри спеку учасників забігів ще більше, ніж у попередні роки, — зазначив мер. — А також сьогодні є прекрасна можливість допомогти дітям з особливими потребами. Тернопільська міська рада є одним з організаторів події. Тому вдячний усім, хто долучився до її проведення чи сам узяв участь у «Тернопільському півмарафоні-2019». Адже такі старти сприяють не лише розвитку професійного спорту, а й пропагують заняття фізичною культурою, масовим спортом, здоровий спосіб життя.

Метою благодійного забігу, до речі, був збір коштів на втілення великих мрій маленьких дітей. Конкретніше — допомогти піднятися на вершину Карпат прикутій до інвалідного візка дівчинці з Бахмута Донецької області. Тернопільські спортсмени вже мають досвід проведення аналогічних соціальних акцій. Саме завдяки ініціативі організаторів «Тернопільського півмарафону-2018» торік удалося здійснити заповітну мрію і з допомогою волонтерів допомогти піднятися на Говерлу 15-річному Сергієві Ткачуку, який теж пересувається на інвалідному візку.

Фото з архіву організаторів