Чим особливий костел у Коцюбинцях?

Не виключено, що костел у Коцюбинцях Гусятинського району вас надто не вразить, особливо, коли перед тим ви побували у Жабинцях, які неподалік. А все ж не варто нехтувати цим храмом. Простий ззовні, можливо, не надто примітний, але щось у ньому зачіпає. Власне, побачивши його на фото ще кілька років тому, вирішила поглянути на нього наживо. Так, переробки в радянський час на користь не пішли і склоблоки ріжуть око. З позитивного та особливого — вітражі, до речі, на їхній верхній частині є зображення хреста. Мурований костел спорудили в 1902 році коштом власника Л. Городиського та мешканців села. Його освятили на честь Святих апостолів Петра і Павла. Перед війною чисельність парафіян Копичинецько ї парафії, які проживали в Коцюбинцях, становила близько 900 осіб, а у міжвоєнний період не досягла тисячі вірних. Після Другої світової війни в костелі діяв сільський клуб. У 1992 році він знову став храмом. Анна ЗОЛОТНЮК. Фото авторки.