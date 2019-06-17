І медалей чимало завоювали, і гарно відпочили

На початку цього тижня з Одеси додому повернулися юні вихованці тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт». За три тижні, проведені на березі моря в таборі «Молода гвардія», вони не тільки чудово і змістовно відпочили, а й завоювали чимало медалей фінальних стартів традиційної, вже 26-ї всеукраїнської спартакіади дітей з особливими потребами «Повір у себе».

Четверо учнів Тернопільської спеціальної школи-інтернату I—III ступенів обласної ради взяли участь у змаганнях із плавання серед дітей із порушенням слуху. І разом завоювали дві золоті і по три срібні та бронзові медалі. В старшій віковій групі відзначилася Віталія Мороз — перемогла в батерфляї на 50 метрів, виконавши перший розряд, і фінішувала другою вільним стилем на 100 метрів і в комплексному плаванні на 200 метрів.

А серед молодших земляків її гідно підтримали Соломія Кушнірук і Дмитро Личковський. В активі Соломії перемога на 100 метрів брасом, другий час на вдвічі коротшому відрізку цим же стилем і третє місце в плаванні вільним стилем на 50 метрів. А Дмитро завоював бронзові медалі в плаванні вільним стилем на 100 і 50 метрів. Хіба Богданові Курницькому трохи не пощастило. Відразу за призерами фінішував у плаванні брасом на 50 метрів, п’ятим — у плаванні на спині на 100 метрів.

Юні тернопільські плавці з інвалідністю тренуються у КДЮСШ№2 імені Ю. Горайського під керівництвом Ольги Федчишин.

Паралельно з плавцями лауреатів всеукраїнської спартакіади визначили також юні легкоатлети і волейболісти. Двоє тернопільських прихильників «королеви спорту», які взяли участь у змаганнях, теж не залишилися без нагород, завойованих у старшій віковій групі. Учениця Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру Єлизавета Ільєнко насамперед відзначилася в стрибках у довжину, де завоювала друге місце. Також підопічна Віктора Ворка фінішувала четвертою в бігу на 100 і 200 метрів.

Натомість в учня Тернопільської ЗОШ №11 Ігоря Маргуся, який змагався серед атлетів з ураженням опорно-рухового апарату, відразу три медалі. Підопічному тренера Тернопільської ОДЮСШ Галини Шмуляєвої не було рівних у метанні м’ячика. А в бігові на 100 метрів і в стрибках у довжину виборов треті місця.

Молодці і тернопільські волейболістки з порушенням слуху Анастасія Смакоуз, Марта Покришко, Вікторія Дробна, Софія Прийдун, Аліна Михайлова, Вікторія Брухівська і Валентина Гудзь. Підопічні Петра Ніколюка теж пробилися до фінальної частини змагань всеукраїнської спартакіади, де вибороли четверте місце.

На фото: (вгорі) тернопільські плавці в «Молодій гвардії» зі своїм тренером Ольгою ФЕДЧИШИН; …і волейболістки.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»