Не запізніться!

Відповідно до норм Податкового кодексу України термін сплати податків і зборів, якщо останній день сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день, не переноситься. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю встановлено, що 28 червня 2019 року — День Конституції України, є неробочим святковим днем, п’ятниця. Якщо останній день сплати податку або збору припадає на вихідний або святковий день, то податкові зобов’язання необхідно сплатити напередодні встановленого граничного терміну.

Тож 27 червня 2019 року — останній день сплати за травень:

— ПДВ платниками, в яких базовий податковий звітний період дорівнює календарному місяцю;

— акцизного податку;

— ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу; ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за травень на поточний або депозитний банківський рахунок;

— на вклади членів кредитної спілки;

— військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу;

— рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

— рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

— рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

— рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

— плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), крім громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області